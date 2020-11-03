Под Тюменью пьяный водитель врезался в газопровод

Минувшей ночью под Тюменью водитель въехал в опору газовода. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

ДТП произошло около 1:30 ночи в деревне Тураева (Тюменский район) у доме №2 по улице Аширбекова. Водитель «Фольксваген Пассат» 1986 года рождения въехал в опору газовода и опрокинул ее. У мужчины присутствовали признаки опьянения, но в ГИБДД подчеркнули: подтвердить, что водитель был пьян, будет возможно только после получения результатов анализа на алкоголь. Ранее мужчина не привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Мужчина получил травмы различной тяжести и был госпитализирован. ДТП не повлекло взрыва или возгорания газа. В ГИБДД не смогли уточнить, был ли газопровод действующим.

Тюмень, Николай Юрьев

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