Тюменские следователи провели выемку документов в структуре «Газпрома»

Следственные органы Тюменской области провели выемку документов в организации, устанавливавшей газовое оборудование в поселке Метелево, где 28 октября произошли хлопки бытового газа. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

«В организации, занимавшейся установкой газового оборудования и обслуживающей его, проведена выемка документов, допрошены потерпевшие и свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе по установлению причины хлопков природного газа», – сообщили в пресс-службе СУ СК. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным источника «Нового Дня», знакомого с ситуацией, выемки документов прошли в ООО «Газпром межрегионгаз Север». Согласно данным из открытых источников, конечным владельцем компании через ряд юридических лиц является ПАО «Газпром».

Как писал «Новый День», 28 октября 2020 года в шести домах поселка Метелево произошли взрывы бытового газа. Пострадали, по уточненным данным СУ СК РФ по Тюменской области, два человека – девушка 17 лет и 23-летняя женщина, которая по сегодняшний день находится в больнице. Пострадавшие от взрывов дома были существенно повреждены, их собственникам нанесен имущественный ущерб. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, СК, на место выезжал прокурор Тюменской области Владислав Московских.

Тюмень, Николай Юрьев

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