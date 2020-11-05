На месторождении «дочки» «Роснефти» в Тюменской области погиб человек

В Тюменской области на месторождении «Роснефти» мужчину задавило деревом. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По данным следствия, 31 октября 2020 года в районе Южно-Гавриковского месторождения в Уватском районе Тюменской области при рубке леса на рабочего коммерческой организации упало дерево. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Следователь осмотрел место происшествия, у работодателя были изъяты документы, регламентирующие технику безопасности при проведении работ, допрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Виновные в трагедии устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

По данным сайта НК «Роснефть», Южно-Гавриковское месторождение эксплуатирует ООО «РН-Уватнефтегаз». Месторождение является частью Уватского проекта нефтяной компании.

Тюмень, Николай Юрьев

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