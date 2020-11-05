В Тюменской области школьник убил из ружья соседского мальчика

Тринадцатилетний подросток застрелил 12-летнего соседа в Тюменской области. Трагедия произошла в Тобольском районе, сообщим источник «Нового Дня», близкий к правоохранительным органам.

По данным источника, трагедия произошла утром в четверг, 5 ноября, близ деревни Вармахли в тобольском Заболотье. Четверо подростков, жители соседних домов, были на охоте на тетеревов-косачей. Во время охоты один из них, 13-летний Ильнур М., случайно выстрелил из охотничьего ружья в 12-летнего Раниза Х.. От полученных ранений младший мальчик скончался.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области отказались от комментариев, отметив, что дело находится в ведении следственного управления СК РФ по Тюменской области. В пресс-службе СУ СК РФ также отказались от любых комментариев.

По данным источника «Нового Дня», следователю пока не удалось добраться до места трагедии, потому что деревня расположена у труднодоступной местности, попасть туда можно только на вертолете.

Тюмень, Николай Юрьев

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