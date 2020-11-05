В Тюменской области зафиксированы новые смерти от коронавирусной инфекции

Число официальных жертв коронавирусной инфекции в Тюменской области достигло 86 человек. За последние двое суток, 5 и 4 ноября, скончались 5 человек, сообщил в четверг, 5 ноября, оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области.

По данным на 5 ноября, за сутки подтвердилась смерть от коронавируса троих пациентов. Женщина 69 лет скончалась от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. Мужчина 54 лет умер от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза. Еще один мужчина, 60 лет, погиб от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. Днем ранее коронавирус унес жизни двоих человек – мужчин 62 и 69 лет.

За последние сутки в Тюменской области зафиксировано 154 новых случая COVID-19, в том числе у 10 детей. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 14 162 человека. На искусственной вентиляции легких остаются 22 пациента.

Выздоровели за сутки в регионе 92 человека. Всего от инфекции излечились 9175 человек. Под медицинским наблюдением остаются 2154 человека, 1963 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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