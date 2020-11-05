В Тюмени наказали подростка, прикурившего сигарету от Вечного огня

В Тюмени двое подростков получили административное наказание за мелкое хулиганство на мемориале «Вечный огонь». В четверг, 5 ноября, Ленинский районный суд Тюмени назначил им наказание в виде административного ареста на 5 и 7 суток, сообщается на сайте суда.

Первого ноября 2020 года подростки 1995 и 1996 годов рождения находились у мемориала «Вечный огонь» на Площади памяти в Тюмени. Они ставили на мемориал ноги, грели руки от огня, а один из друзей выбросил в огонь картонный стаканчик и прикурил сигарету.

Против друзей было возбуждено административное дело о мелком хулиганстве. Суд назначил одному из них административный арест на 5, а другому – на 7 суток.

Тюмень, Николай Юрьев

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