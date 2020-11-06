Тюменские школьники уходят на дистант

В Тюменской области школьники 6-11 классов переходят на дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 6 ноября, заявил во время видеобрифинга замгубернатора, директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.

«Хотя ситуация и нормализовалась в части выявляемых новых случаев (коронавирусной инфекции – ред.), но не поменяла свой крен в сторону снижения», – заявил Райдер. Чиновник отметил, что для дальнейшего разобщения школьных коллективов нужно на две недели перевести учащихся на дистанционное обучение.

С 9 ноября ученики 6-11 классов переходят на дистанционный формат обучения. Для учеников из малообеспеченных семей и для ребят с ограниченными возможностями здоровья будут выдаваться сухие пайки. Кроме того, в регионе на дистант переводятся все программы дополнительного образования.

Классы с 1 по 5 будут учиться в школах, как обычно, но с соблюдением противоэпидемических требований, среди которых – ношение масок на переменах между уроками.

Отметим, что, согласно данным оперативного штаба по профилактике коронавируса в Тюменской области, за последние сутки было зафиксировано 153 новых случая COVID-19. От коронавируса умерли 88 человек, большая часть из погибших скончалась за последний месяц.

Тюмень, Николай Юрьев

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