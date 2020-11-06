В Тюменской области от коронавируса умерла молодая женщина

В Тюменской области от коронавируса умерла женщина 37 лет, это самая молодая жертва COVID-19 в регионе на сегодняшний день. Всего коронавирус унес жизни 88 человек, сообщил в пятницу, 6 ноября, оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области.

Молодая женщина умерла от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии. До этого случая все умершие от коронавируса в Тюменской области были 40 лет и старше. Также зафиксирована смерть 56-летнего мужчины от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии и хронического заболевания.

Всего за последние сутки в Тюменской области зафиксировано 153 новых случая COVID-19, в том числе у пяти детей. С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 14 315 человека. На искусственной вентиляции легких остаются 22 пациента.

Выздоровели за сутки в регионе 96 человека. Всего от инфекции излечились 9271 человек. Под медицинским наблюдением остаются 2188 человек, 1963 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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