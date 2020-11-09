В Тюменской области рекордное 156 новых заболевших коронавирусом за сутки

За последние сутки в Тюменской области выявлены 156 случаев коронавирусной инфекции, среди заболевших 12 детей. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 14 779 случаев COVID-19, сообщил в понедельник, 9 ноября, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

С начала пандемии в регионе умер 91 больной COVID-19, на искусственной вентиляции легких остаются 26 пациентов.

За минувшие сутки выздоровели 64 человека. Всего с начала пандемии от коронавируса излечились 9469 человек. Под медицинским наблюдением остаются 2271 человек, 2140 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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