Тюменская область вплотную приблизилась к отметке в 15 тысяч заболевших коронавирусом

За последние сутки в Тюменской области выявлены 152 случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 14 931 случая COVID-19, сообщил во вторник, 10 ноября, ресурс стопкоронавирус.рф.

При сохранении такого темпа прироста числа заболевших Тюменская область перешагнет порог в 15 тысяч случаев коронавируса уже в среду, 11 ноября. С начала пандемии в регионе умер 91 больной COVID-19.

За минувшие сутки выздоровели 94 человек. Всего с начала пандемии от коронавируса излечились 9573 человек.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 10.11.20

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