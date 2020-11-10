В Тюменской области умерла самая молодая жертва коронавируса

В Тюменской области от коронавируса умерла женщина 33 лет. Это самая молодая жертва инфекции в регионе с начала пандемии.

Как сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области, 33-летняя женщина умерла от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Предыдущей самой молодой пациенткой, скончавшейся от коронавируса, была 37-летняя женщина, о смерти которой оперштаб сообщил 6 ноября.

Кроме того, список жертв коронавируса в регионе пополнился еще двоими людьми. Мужчины 53 и 57 лет скончались от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

Отметим, что число заболевших коронавирусной инфекцией быстро растет. За последние сутки ее выявили у 152 человек, общее количество выявленных с начала пандемии случаев приблизилось к 15 тысячам. В понедельник, 9 ноября, тюменское управление Роспотребнадзора сообщило о четырех новых очагах коронавируса в регионе. Это ОАО «Тюменская домостроительная кампания», «Ялуторовский психоневрологический интернат», АО «Промстрой» и «Ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Всего от инфекции пострадали 87 человек, контактными являются 334 человека.

При этом очаги в санатории «Тараскуль» и психиатрической больнице ЯНАО в Исетском районе сняты с контроля Роспотребнадзора.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 10.11.20

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