Тюменская область вплотную приблизилась к печальному порогу в сто погибших от коронавируса

В Тюменской области от коронавируса умерли еще три человека. Общее число умерших с начала пандемии достигло 97, сообщил в среду, 11 ноября, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

В числе умерших – женщина 66 лет, она скончалась от от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. Другая женщина, 65 лет, умерла от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. Наконец, 67-летний мужчина скончался от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За последние сутки в Тюменской области выявлено 160 новых случаев коронавирусной инфекции. Регион преодолел планку в 15 тысяч заболевших (всего 15 091 с начала пандемии). Среди заболевших 3 детей, 14 пациентов остаются на искусственной вентиляции легких.

Выздоровели за сутки 120 человек. Всего от коронавируса с начала года излечились 9693 человека. 2297 человек остаются под медицинским наблюдением, 2439 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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