В Тюменской области прокуратура добилась блокировки сайтов, торговавших дипломами

Ялуторовская межрайонная прокуратура добилась блокировки 28 интернет-ресурсов, торговавших фальшивыми дипломами вузов, техникумов, колледжей, училищ, а также аттестатами школ. Об этом в среду, 11 ноября, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Информация о 28 интернет-страницах, на которых размещалась информация о продаже фальшивых документов об образовании, была получена прокуратурой в ходе мониторинга сети Интернет. Поскольку за изготовление и сбыт поддельных дипломов и аттестатов предусмотрена уголовная ответственность, прокуратура направила в Ялуторовский районный суд административные иски о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Cуд требования прокуратуры удовлетворил. Сайты, торговавшие дипломами и аттестатами, были заблокированы.

Ялуторовск, Николай Юрьев

Ялуторовск. Другие новости 11.11.20

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