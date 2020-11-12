В Тюменской области новые жертвы коронавирусной инфекции

В Тюменской области от коронавируса умерли еще двое человек. Общее число умерших с начала пандемии достигло 99, сообщил в четверг, 12 ноября, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Умершие – это женщина 61 года, которая скончалась от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Вторая жертва коронавирусной инфекции – 45-летний мужчина. Он умер от респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За последние сутки в Тюменской области выявлено 158 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии зарегистрировано 15 249 случаев COVID-19. Среди заболевших четверо детей, 21 пациент остается на искусственной вентиляции легких.

Выздоровели за сутки 133 человека. Всего от коронавируса с начала года излечились 9826 человек. 2264 человека остаются под медицинским наблюдением, 2439 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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