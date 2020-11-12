В Тюмени мужчина порезал троих человек за просьбу сделать музыку потише

В Тюмени мужчина ранил ножом и вилкой троих за просьбу сделать музыку потише. Суд приговорил любителя громкой музыки к 6 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Вечером 14 марта 2019 года осужденный с супругой и двумя знакомыми распивал спиртное под громкую музыку. Около 10 часов вечера сосед с верхнего этажа спустился и попросил женщину сделать музыку потише, но вскоре она вновь заиграла громко. В 23 часа сосед с приехавшим к нему братом и приятелем вновь пошел к шумной семье. Брат попросил сделать музыку потише. Возникла потасовка, в ходе которой осужденный ударил вилкой брата и приятеля соседа, а потом всем троим нанес удары ножом.

Сосед получил легкий вред здоровью. Его брату и приятелю повезло меньше – их здоровью был нанесен тяжкий вред. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью двух лиц и причинении легкого вреда здоровью. Калининский районный суд Тюмени приговорил подсудимого к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима и взыскал с осужденного в пользу троих потерпевших 800 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 12.11.20

В Тюменской области новые жертвы коронавирусной инфекции. / При обыске в квартире высокопоставленного тюменского экс-полицейского изъяли компьютер с детской порнографией. / В Тюменской области прокуратура добилась блокировки сайтов, торговавших дипломами. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»