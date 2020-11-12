В Тюменской области мужчина погиб на зимней рыбалке

На рыбалке в Вагайском районе погиб мужчина. Сейчас обстоятельства трагедии устанавливают следователи, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Тело 58-летнего рыбака было обнаружено в воде на озере Будановское. На берегу озера позже был обнаружен его автомобиль, а на льду озера – прорубленная лунка для рыбалки и вещи погибшего.

Следственными органами проводится процессуальная проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Тобольск, Николай Юрьев

Тобольск. Другие новости 12.11.20

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