Тюменская область преодолела порог в сто умерших от коронавируса

Четверо больных коронавирусом скончались в Тюменской области за последние сутки. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил портал стопкоронавирус.рф.
Таким образом, общее число умерших с начала пандемии составило 103 человека. Регион преодолел порог в 100 умерших от коронавируса.
За последние сутки в Тюменской области выявлены 163 случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 15 412 случаев COVID-19.
За минувшие сутки выздоровели 149 человек. Всего с начала пандемии от коронавируса излечились 9975 человек.
Тюмень, Николай Юрьев
Тюмень. Другие новости 12.11.20
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