В Тюменской области вернули ограничения на работу ресторанов, кафе и баров

В Тюменской области вновь ограничено время работы ресторанов, кафе и баров. С 16 ноября обслуживание посетителей в залах будет возможно только до 23 часов, сообщил оперативный штаб по профилактикее коронавируса в регионе.

Как заявил губренатор Тюменской области Александр Моор, решение принимается по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора. «Специалисты считают, что в ночное время в заведениях общепита посетители очень слабо соблюдают социальную дистанцию и другие меры противоэпидемической безопасности», – отметил Моор.

При этом, на кафе, расположенные в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, запрет не распространяется. После 23 часов заведения общепита смогут работать на вынос или с доставкой на дом.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 13.11.20

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