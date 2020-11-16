Тюменская область на пороге 16 тысяч случаев COVID-19

За последние сутки в Тюменской области выявлены 165 случаев коронавирусной инфекции, среди заболевших девять детей. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 15 907 случаев COVID-19, сообщил в понедельник, 16 ноября, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

С начала пандемии в регионе умерли 107 больных COVID-19, на искусственной вентиляции легких остаются 19 пациентов.

За минувшие сутки выздоровели 142 человека. Всего с начала пандемии от коронавируса излечились 10 436 человек. Под медицинским наблюдением остаются 2123 человека, 2410 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 13.11.20

В Тюменской области вернули ограничения на работу ресторанов, кафе и баров. / В Тюмени от коронавируса умер парень 26 лет. / Тюменская область преодолела порог в сто умерших от коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»