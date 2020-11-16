В Тюменской области два новых групповых очага COVID-19

В Тюменской области насчитывается шесть групповых очагов коронавирусной инфекции в организациях. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Два из шести очагов новые, они зарегистрированы на прошлой неделе. Это ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница» и ООО «Фармсинтез-Тюмень». Кроме того, на контроле врачей остаются четыре очага: в «Тюменской домостроительной кампании», в «Ялуторовском психоневрологическом интернате», в АО «Промстрой» и в «Ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов».

В групповых очагах по 5 и более случаев заболевания коронавирусом. Всего заболел 131 человек, 580 человек контактировали с носителями заболевания.

Тюмень, Николай Юрьев

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