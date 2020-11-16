Центр управления Тюменской областью отдали под команду младогвардейцу «Единой России»

В Тюменской области объявлено о создании Центра управления регионом по поручению президента Владимира Путина. Руководить структурой, которая должна наладить обратную связь между властью и гражданами, назначен руководитель ряда программ «Молодой гвардии «Единой России»» Роман Рзаев, сообщил оперативный штаб Тюменской области.

«Это знаковое событие не только для органов власти, но и для всех жителей Тюменской области. Еще один этап в развитии взаимоотношений между властью, населением и гражданским обществом через современные каналы коммуникаций. Власть всегда должна слышать людей и в то же время уметь донести до них свою аргументированную позицию», – подчеркнул вице-губернатор Сергей Сарычев.

Создать в каждом субъекте РФ функционирующий Центр управления регионом до 1 декабря 2020 года поручил президент России Владимир Путин. Тюменская область первой из регионов УФО выполнила задание главы государства. Задача ЦУР заключается в объединении «лучших практик обратной связи, позволяющих слышать и учитывать мнения и пожелания людей во всех сферах жизни региона», сообщили в оперштабе. Партнером Тюменской области в создании ЦУР стало АНО «Диалог Регионы».

В работе ЦУР используется программа «Инцидент Менеджмент», созданная для мониторинга обращений жителей в социальных сетях, с помощью которой в 2020 году решались проблемы людей в сферах благоустройства, образования и здравоохранения.

«Тюменская область лидирует в стране по работе в интернете. Среднее время ответа на обращения граждан с использованием этой системы составляет в Тюменской области 2 часа 09 минут. Это не только самое короткое время ответа в Уральском федеральном округе, но и один из лучших результатов в стране», – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Отметим, что новый руководитель ЦУР Роман Рзаев – молодой функционер «Молодой гвардии «Единой России»» в регионе. Ему 28 лет, с 2015 года Рзаев руководил Тюменским региональным отделением «Молодой Гвардии».

Тюмень, Николай Юрьев

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