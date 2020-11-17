Тюменская область обновила антирекорды по количеству заболевших и умерших от коронавируса

В Тюмени скончались семь больных коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Скончалась женщина 57 лет, причиной смерти стала острая респираторная недостаточность на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и отягощенного анамнеза. Мужчина 65 лет умер от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Другой мужчина, также 65 лет, скончался от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. 52-летняя женщина погибла от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегементарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Наконец, трое пациентов, 54-летний мужчина и женщины 57 и 56 лет, скончались от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза. Всего с начала пандемии коронавирус в Тюменской области унес жизни 114 человек.

За последние сутки в Тюменской области выявлены 169 случаев коронавирусной инфекции, среди заболевших 10 детей. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 16 076 случаев COVID-19. На искусственной вентиляции легких остаются 15 пациентов.

За минувшие сутки выздоровели 195 человека. Всего с начала пандемии от коронавируса излечились 10 631 человек. Под медицинским наблюдением остаются 2099 человека, 2410 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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