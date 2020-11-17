В Тюмени от двусторонней пневмонии умер основатель известной IT-компании

В Тюмени скончался основатель и руководитель группы IT-компаний «Арсенал+» Анатолий Тюменцев. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония, сообщил официальный паблик группы компаний в соцсети «Вконтакте».

Анатолию Тюменцеву было 65 лет. «16 ноября, через месяц после 65-летнего юбилея, ушёл из жизни Тюменцев Анатолий Константинович, основатель и президент, бессменный лидер и вдохновитель Группы IT-компаний «Арсенал+», говорится в сообщении. – Вместе с его родными и коллегами сегодня скорбят многие и многие люди нашей большой страны. Анатолий Константинович человек-праздник. Он любил жизнь и брал от неё максимум. Один лишь факт того, что уже после 60 лет он увлёкся яхтингом и выучился на шкипера, говорит о многом! Он объездил весь мир и обладая удивительной памятью, любил рассказывать увлекательные истории со всех концов Света».

Группа компаний «Арсенал + » была создана Тюменцевым в 1993 году и много лет была одной из лучших региональных IT-компаний в России. Компания 13 раз становилась победителем рейтинга «25 лучших региональных компаний».

«Новый День» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Тюменцева.

Тюмень, Николай Юрьев

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