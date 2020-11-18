В Тюменской области подсчитали количество новых заболевших коронавирусом

В Тюменской области за сутки коронавирусом заболели 165 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составило 16 241 человек, сообщил в среду, 18 ноября, оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области.

О новых случаях гибели людей от COVID-19 не сообщается. Среди заболевших 15 детей. На искусственной вентиляции легких остается 21 пациент.

За сутки выздоровели 203 человека. Всего с начала пандемии коронавируса от него излечились 10 834 человека. Под медицинским наблюдением остается 2061 человек. 2410 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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