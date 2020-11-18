В Ишиме врачи трое суток спасали жизнь женщины после нападения быка

В Ишимском районе врачам пришлось спасать 72-летнюю женщину после нападения быка. Пациентку доставили в больницу в тяжелом состоянии, у женщины был травматический шок, сообщили в пресс-службе ГБУЗ ТО «Областная больница №4».

Как рассказали родственники пострадавшей, бык напал на женщину в 300 метрах от ее дома. Раненая женщина сама добралась до дома и позвонила родным, которые вызвали «скорую помощь». В течение получаса женщину доставили в больницу, после чего врачам-реаниматологам пришлось трое суток бороться за ее жизнь.

У женщины были ранения легкого, на шее и в паховой области, множественные закрытые переломы ребер, гематомы грудной клетки. «У нее было спутанное сознание, выраженная одышка, – рассказала врач-хирург приемного отделения Виктория Саранчина. – Дыхательная недостаточность была вызвана ранением легкого. Женщина была сразу переведена в отделение реанимации».

Врачам удалось стабилизировать состояние пациентки. Она пришла в ясное сознание, из реанимации женщину перевели в отделение хирургии, ей предстоит длительный процесс восстановления, сообщил заведующий отделением анестезиологии-реанимации Владимир Колмаков.

Ишим, Николай Юрьев

Ишим. Другие новости 18.11.20

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