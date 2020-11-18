Тюменские энергетики привели в порядок водозаборы только после вмешательства прокуратуры

Год потребовался природоохранной прокуратуре, чтобы добиться от энергетической компании «СУЭНКО» устранения нарушений санитарно-эпидемических норм на водозаборах и скважинах Заводоуковске и Заводоуковском районе. Сейчас нарушения устранены, сообщили в среду, 18 ноября, в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В 2019 году тюменская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при эксплуатации АО «СУЭНКО» водозаборов «Южный», «Северный» и «Новый» в городе Заводоуковске и скважин в селе Новолыбаево Заводоуковского городского округа.

На всех водозаборах не были установлены зоны санитарной охраны скважин и была нарушена герметичность скважин. На водозаборе «Северный» не все скважины были обеспечены приборами учета и имели ограждения. На водозаборах «Новый», «Южный», «Северный» отсутствовали дорожки с твердым покрытием к скважинам. Территория скважины в селе Новолыбаево имела нарушения в планировке.

Прокуратура обратилась с иском в Ленинский районный суд Тюмени, требуя от АО «СУЭНКО» устранить нарушения. В июне 2020 года суд принял сторону прокураитуры, удовлетворив иск. Сейчас нарушения устранены.

Отметим, что, согласно данным из открытых источников, АО «СУЭНКО» управляется ООО «Корпорация СТС».

Заводоуковск, Николай Юрьев

Заводоуковск. Другие новости 18.11.20

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