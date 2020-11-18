Тюменский вуз крупно оштрафовали за слив навоза

Тюменский аграрный университет (ТГАУСЗ) оштрафовали на 400 тысяч рублей за слив необезвреженного навоза. Об этом в среду, 18 ноября, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Россельхознадзор привлек к ответственности университет еще в январе 2020 года. Управление установило, что учебное заведение нарушало правила обращения с отходами производства и загрязняло два земельных участка, которые были у него в постоянном бессрочном пользовании. «Был осуществлен сброс необезвреженного жидкого навоза крупного рогатого скота на поверхность почвы, допущено размещение отходов вне специально оборудованной для этого площадки, а также отсутствовали защита от воздействия атмосферных осадков, водонепроницаемое и химически стойкое покрытие, обваловка», – сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Университет был привлечен к ответственности за «невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращения других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель» (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ). Учебное заведение оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Однако, вуз с решением Россельхознадзора не согласился и обжаловал его в Тюменском районном суде. 18 сентября суд подтвердил правоту Россельхознадзора. Вуз такое решение не устроило, и он обжаловал его в Тюменском областном суде. Однако, облсуд отклонил апелляцию и оставил без изменения решение суда первой инстанции.

Тюмень, Николай Юрьев

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