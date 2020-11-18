Тюменские власти готовы разблокировать транспортные карты пенсионерам. Но есть условие

Жителям Тюменской области старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями могут разблокировать льготные транспортные карты, заблокированные с 16 ноября из-за введения обязательного режима самоизоляции. Об этом в среду, 18 ноября, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области.

«Если режим работы этих людей предусматривает обязательное нахождение на рабочем месте, их льготные транспортные карты будут разблокированы. Как правило, это медицинские работники, педагоги, сотрудники социальных служб. Люди, занятые решением вопросов по борьбе с коронавирусной инфекцией», – отметила замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Чтобы разблокировать транспортные карты своих сотрудников, работодатели должны обратиться в муниципальные ведомства, курирующие деятельность их предприятий, с подтвержденным списком сотрудников. После этого транспортные карты будут разблокированы. Всего в регионе заблокировано 85 тысяч льготных транспортных карт, сообщил замначальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

Тюмень, Николай Юрьев

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