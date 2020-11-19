В Тюменской области выросло число жертв COVID-19

В Тюменской области скончались трое больных коронавирусной инфекцией. Об этом четверг, 19 ноября, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Мужчина 57 лет скончался от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и легочно-сердечной недостаточности. Женщина 66 лет умерла от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Мужчина, также 66 лет, погиб от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Таким образом, число жертв коронавируса в Тюменской области достигло 117 человек.

За последние сутки в Тюменской области выявлены 168 случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 16 409 случаев COVID-19. На искусственной вентиляции легких остаются 19 пациентов.

За минувшие сутки выздоровели 206 человека. Всего с начала пандемии от коронавируса излечились 11 040 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1988 человека, 2410 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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