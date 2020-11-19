На севере Тюменской области в аварии с фурой сети «Магнит» погиб человек

В Уватском районе в столкновении фуры и грузового фургона погиб человек, двое были ранены. Столкновение было такой силы, что кабину большегруза полностью смяло, а второй автомобиль разорвало на части.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области, 19 ноября в 7 часов 40 минут на 344-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе столкнулись «Форд Транзит» и большегруз «МАН». По предварительным данным, водитель «Форда» выехал на встречную полосу, возможно, уснув за рулем.

Водитель «Форда», предположительно, житель Уватского района, погиб. Водитель и пассажир фуры, жители Исетского района 1978 и 1993 годов рождения, получили травмы.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 19.11.20

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