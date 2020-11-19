В Тюменской области с начала года без вести пропали 85 человек

85 тюменцев пропали без вести в 2020 году (по состоянию на 13 ноября). Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Всего на территории Тюменской области объявлены в розыск, но так и не обнаружены 390 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество неразысканных людей сократилось на 4,2%. На октябрь 2020 года таких насчитывалось 407 человек. Было установлено местонахождение 89 лиц, объявленных в розыск. Среди них 48 несовершеннолетних, по данным подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Тюменской области.

Совещание под председательством прокурора Тюменской области Владислава Московских, посвященное розыску без вести пропавших граждан, состоялось в прокуратуре региона в четверг, 19 ноября.

Тюмень, Николай Юрьев

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