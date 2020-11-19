В Тюмени коронавирусные пациенты инфекционной больницы пожаловались на отключение тепла

В Тюменской областной инфекционной больнице, где лечат тяжелых больных с коронавирусной инфекцией, пациенты пожаловались на отключение отопления. Об этом ообщила в соцсети «Фейсбук» Мария Шатохина, гендиректор союза «Западно-Сибирская правовая палата».

«В инфекционной больнице города Тюмени с обеда нет отопления, там замерзают от холода пациенты, которых надо оберегать от любого ветерка. Люди с короновирусом рискуют ещё и ОРВ подхватить или просто подстыть, а в приемной говорят, что завтра передадут [информацию] сантехнику. Он днём что-то делал, но, видимо, не заработало. И это на объекте, где должна быть бесперебойная подача любых энергоресурсов», – возмутилась тюменка.

Автор сообщения отметила, что произошедшее, вне зависимости от причин, показатель слабости управленческой команды инфекционной больницы. Шатохина добавила: «Низкий поклон (просто в пол) врачам, которые лечат, сами мерзнут и ещё пытаются отогреть пациентов. А потом пропагандисты (очевидно, работающие на повышение имиджа Тюменской области – ред.) ещё имеют наглость говорить, что в чем-то лучшие».

«Новому Дню» Мария Шатохина рассказала, что на следующий день, 19 ноября, проблемы с отоплением были устранены. «Отопление дали. Оказалось, что пациенты соседних палат просто закрыли вентили (на батареях – ред.), им было жарко. Пациенты замёрзли, конечно. Но у тех, кого я знаю, больших последствий нет», – сообщила Шатохина.

В департаменте здравоохранения происшествие прокомментировали, отметив, что отключения отопления в Тюменской областной инфекционной больницы не было. «По данным руководства Областной инфекционной клинической больницы, в зданиях, расположенных на улице Комсомольской, отключения отопления или каких-то перебоев не было. Отопительная система последовательная. Поэтому предполагаем, что в какой-то палате из-за жары полностью перекрыли батарею, что нарушило поступление тепла в последующие. Обычно это можно регулировать на среднем уровне, но повышенная изоляция в условиях моногоспиталя вносит свои коррективы. Решение вопроса возможно в полном отсутствии возможности корректировать отопление со стороны пациентов», – сообщили в пресс-службе. Пациенты также подтвердили данную причину возникновения проблемы.

Тюмень, Николай Юрьев

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