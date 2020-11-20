В Тюменской области продлили дистант для школьников. Но есть исключения

В Тюменской области продлено дистанционное обучение для учащихся 6 – 11 классов из-за пандемии коронавируса. Однако, это касается не всех территорий региона, сообщил в пятницу, 20 ноября, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Оперштаб принял решение продлить «дистант» для учеников 6 – 11 классов до 6 декабря включительно. Однако, это касается только школ Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска, а также Тюменского района. Образовательные учреждения в остальных районах Тюменской области с 23 ноября переходят к стандартному режиму работы.

По мнению губернатора Тюменской области Александра Моора, переход к дистанционному обучению позволил существенно сократить число заболеваний среди учителей и учеников, тем самым доказав свою эффективность. Также была существенно снижена нагрузка на поликлиники. В сельских районах процент заболевших значительно ниже, чем в городах, поэтому сельские школы могут перейти к обычному режиму работы.

В оперштабе подчеркнули, что в регионе сохраняется запрет на посещение несовершеннолетними ТРЦ и ТЦ без родителей или законных представителей.

Тюмень, Николай Юрьев

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