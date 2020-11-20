Тюменская область обновила антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом

В Тюменской области за сутки коронавирусом заболел 171 человек, это самое большой уровень суточной заболеваемости с начала пандемии. Общее число заболевших с начала пандемии составило 16 580 человек, сообщил в пятницу, 20 ноября, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

О новых случаях гибели людей от COVID-19 не сообщается. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 117 человек в Тюменской области. Среди заболевших пять детей. На искусственной вентиляции легких остаются 19 пациентов.

За сутки выздоровели 218 человек. Всего с начала пандемии коронавируса от него излечились 11 258 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1953 человека. 2410 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 20.11.20

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