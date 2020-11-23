Число заболевших коронавирусом в Тюменской области превысило 17 тысяч человек

В Тюменской области за сутки коронавирусом заболели 173 человека. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 17 тысяч человек, сообщил в понедельник, 23 ноября, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

За прошедшие выходные в регионе от COVID-19 умерли восемь человек – пятеро в субботу, 21 ноября и трое – в воскресенье, 22 ноября. Умершим было от 40 до 68 лет. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 125 человек в Тюменской области.

Всего я начала пандемии в Тюменской области заболели 17 096 человек. Среди заболевших коронавирусом за последние сутки девять детей. На искусственной вентиляции легких остаются 28 пациентов.

За сутки выздоровели 158 человек. Всего с начала пандемии коронавируса от него излечились 11 851 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1785 человек. 2410 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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