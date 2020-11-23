В Тюмени прокуратура помешала торговле редкими попугаями

Торговле занесенными в «Красную книгу» попугаями помешала тюменская межрайонная природоохранная прокуратура. Продажа редких птиц велась через интернет-сайты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По результатам мониторинга сети Интернет природоохранная прокуратура обнаружила 22 интернет-сайта с информацией о продаже попугаев, занесенных в «Красную книгу» Международного союза охраны природы. На сайтах можно было купить попугая ара за 200 тысяч рублей, какаду стоил дешевле – от 70 до 130 тысяч рублей.

Поскольку по действующему законодательству торговля особо ценными краснокнижными птицами незаконна, распространять информацию о продаже редких попугаев так же запрещено. Прокуратура обратилась в Калининский районный суд Тюмени с иском о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению в РФ. Суд удовлетворил требование прокуратуры, сайты были заблокированы.

Тюмень, Николай Юрьев

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