Тюменские гаишники забрали у восьмиклассника «Жигули»

В Тюмени полиция задержала восьмиклассника на купленной им машине. Водительских прав у подростка не было, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

«Жигули» пятой модели тюменские гаишники остановили вечером в воскресенье, 22 ноября, на улице Монтажников. За рулем был 14-летний подросток без водительского удостоверения. Мальчик рассказал сотрудникам ГИБДД, что купил машину за 15 тысяч рублей сам.

Автомобиль эвакуировали на спецстоянку, с родителями парня провели профилактическую беседу. Теперь им грозит ответственность за ненадлежащее воспитание ребенка: материалы по факту управления транспортом подростком будут направлены для рассмотрения в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Тюмень, Николай Юрьев

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