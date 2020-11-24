В Тюменской области выросло число жертв COVID-19

Число умерших от коронавируса в Тюменской области достигло 126 человек. Об этом сообщил во вторник, 24 ноября, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Оперштаб сообщил о смерти 52-летней пациентки с COVID-19. Женщина погибла от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной интерстициальной вирусной пневмонии.

За последние сутки в регионе зафиксировано 172 новых случая коронавирусной инфекции. Всего я начала пандемии в Тюменской области заболели 17 268 человек. Среди заболевших коронавирусом за последние сутки три ребенка. На искусственной вентиляции легких остаются 27 пациентов.

За сутки выздоровели 278 человек. Всего с начала пандемии коронавируса от него излечились 12 129 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1839 человек. 1834 человека находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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