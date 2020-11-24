Уровень газификации Тюменской области более, чем вдвое ниже среднероссийского. Такие цифры привел на заседании совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации во вторник, 24 ноября, заместитель гендиректора по капитальному строительству и реконструкции «Газпром межрегионгаз» Алексей Бугаенко.

По данным Бугаенко, Тюменская область на 1 января 2020 года была газифицирована на 34,8%, при том, что в среднем по России и уровень газификации составляет 70,1%. В городах уровень газификации еще ниже – 30% в Тюменской области против 73% в среднем по России. Разрыв уменьшается только в сельской местности – 44,1% в Тюменской области и 61,8% в среднем по РФ.

В ближайшие два года структуры «Газпрома» намерены построить в регионе три газопровода – в Ишиме, Ишимском и Казанском районах. Это позволит повысить уровень газификации региона на 0,33%. Всего будет газифицировано 2377 домовладений в 10 населенных пунктах.

Участвовавший в заседании губернатор Тюменской области Александр Моор привел другие цифры уровня газификации. Моор заявил, что регион газифицирован на 94,4%, а к 2023 году уровень газификации достигнет 98%. Впрочем, губернатор уточнил: имеется в виду «доля жилья, отапливаемая посредством природного газа».

Моор рассказал, что в регионе применяется ресурсный метод ценообразования, позволяющий снизить стоимость строительства газопроводов в 2,5 раза. При этом, газовики зарабатывают не на сетях, а на увеличении потребления газа. «Самый неэффективный способ строительства газопроводов – за счет бюджетных средств», – отметил губернатор Тюменской области.

Моор предложил сенаторам законодательно дать возможность на уровне субъектов РФ использовать ресурсный метод для газификации. Пока в Тюменской области этот вопрос регулируется контрактом между регионом и газовиками.

Тюмень, Николай Юрьев

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