В Тюмени сильно подорожали крупа, сахар и подсолнечное масло

С начала года в Тюменской области сильно подорожали сахар и растительное масло. Общий рост цен на потребительские товары и услуги за 10 месяцев 2020 года составил в среднем 2,7%, говорится в докладе, размещенном на официальном сайте Тюменьстата.

Сахар-песок в регионе подорожал с декабря 2019 года по конец октября 2020 года на 53,6%, подсолнечное масло – на 16,9% (в среднем). Крупы и бобовые стали дороже на 11,4%, макаронные изделия – на 6,8%, яйца – на 5,7%, рыба и морепродукты – на 5,3%. Подорожали на 3,3% и алкогольные напитки. Отметим, что тюменские пользователи соцсетей также удивлялись росту цен, например, на растительное масло.

Из непродовольственных товаров стали дороже медикаменты (на 8,9%), моющие и чистящие средства (на 8,8%), электротовары (на 4,9%), трикотажные изделия (на 4,0%), ткани (на 2,7%) и табачные изделия (на 7,4%). На 2,1% выросли цены на автомобильный бензин. Подорожали услуги гостиниц (на 13,5%), юридические (на 12,1%), медицинские (на 6,1%), страховые (на 4,1%), коммунальные и бытовые (на 3,7%) и ветеринарные услуги (на 9,1%), а также услуги связи (на 8,4%),.

В целом, цены и тарифы относительно декабря предыдущего года в Тюменской области увеличились в среднем на 2,7% (в среднем по России – на 3,3%). Продовольственные товары подорожали на 2,5% (против 3,7% в среднем по России), непродовольственные товары – на 2,4% (+ 3,8% в среднем по РФ), на услуги населению – на 3,4% (в сравнении с ростом на 2,2% в среднем по стране).

Несколько снизились цены на дизельное топливо (на 1,7%), тарифы на услуги пассажирского транспорта (на 8,2%), стоимость услуг банков (на 4,5%).

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 24.11.20

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