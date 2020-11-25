В Тюменской области новые случаи гибели пациентов от корогнавируса

Еще трое пациентов с коронавирусом скончались в Тюменской области. Число умерших достигло 129 человек, сообщил в среду, 25 ноября, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Мужчина 52 лет скончался от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и отягощенного анамнеза. Мужчины 65 и 67 лет умерли от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний, у старшего пациента был также отягощенный анамнез.

За последние сутки в регионе зафиксировано 170 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в Тюменской области заболели 17 438 человек. Среди заболевших коронавирусом за последние сутки 13 детей. На искусственной вентиляции легких остаются 23 пациента.

За сутки выздоровели 308 человек. Всего с начала пандемии коронавируса от него излечились 12 437 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1839 человек. 1803 человека находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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