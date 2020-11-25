«Смотрящего» за Тюменью арестовали за крышевание проституток: подробности громкого дела

В Тюмени задержали «смотрящего» за городом. Криминальный авторитет получал деньги, которые его подручные вымогали у проституток и простых граждан.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тюменской области совместно с ГУУР МВД России и регионального управления ФСБ задержаны четверо участников организованной группы, подозреваемых в разбоях и вымогательствах. Силовую поддержку операции осуществляли спецподразделения Росгвардии.

По предварительным данным, лидером группы являлся 62-летний местный житель, занимающий положение в криминальной иерархии. В состав группы входили ранее неоднократно судимые 30-летний уроженец Оренбургской области и 48-летний житель г. Тюмени, а также 27-летний житель Ялуторовска.

Задержанные требовали от граждан деньги за общее покровительство. Они запугивали потерпевших, используя охотничьи ружья, травматические пистолеты и ножи. При обысках оружие было изъято, как и большое количество патронов различного калибра, компьютеры, сотовые телефоны, различные документы, банковские карты и наличные деньги. Возбуждены уголовные дела по статьям «разбой» и «вымогательство». Сейчас трое фигурантов находятся под стражей, один – под домашним арестом.

По данным источников «Нового Дня», близких к правоохранительным органам, лидером преступной группы являлся Сергей Патрушев (Патрушенок), который в криминальной иерархии Тюмени являлся «смотрящим» за городом. Остальные трое участников преступной группы вымогали деньги у проституток за покровительство, отдавая Патрушеву определенную долю.

С каждого «крышуемого» вымогатели требовали по 10 тысяч рублей в неделю, для сговорчивости потерпевших периодически избивали. По данным источника, как минимум в одном случае преступники нанесли своей жертве серьезные травмы, именно по этому эпизоду им вменяется в вину разбой.

Сейчас в деле четыре преступных эпизода, но имеются данные о причастности Патрушева и его подельников еще как минимум к 10 преступным эпизодам. Собеседник «Нового Дня» предположил, что потерпевших будет больше после того, как жители города прочитают про задержание группы Патрушева и обратятся в полицию. Кроме того, «смотрящему» грозит ответственность по недавно введенной в Уголовный кодекс статье 210.1 – «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

В преступную группу, кроме Патрушева, входили двое неоднократно судимых мужчин, также имевших авторитет в преступном мире. Четвертый участник, житель Ялуторовска – спортсмен, который оказывал силовое содействие преступникам.

Организатора группы задержали в его коттедже на Войновке. В коттедже были изъяты порядка полутора миллионов рублей плюс доллары США. Еще двоих преступников «взяли» на улице, на выходе из торгового центра. Никто из преступников не оказал сопротивления при задержании.

Тюмень, Николай Юрьев

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