Владимир Путин приедет в Тобольск на следующей неделе

Визит президента Владимира Путина в Тобольск запланирован на 1 декабря. Об этом «Новому Дню» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

По данным источников, Путин осмотрит новый аэропорт, который строится под Тобольском и может принять участие в торжественном запуске завода «Запсибнефтехим», построенного компанией «СИБУР».

По данным источников, сейчас в Тобольске идет полномасштабная подготовка к визиту. В администрации города регулярно проходят по этому поводу совещания, руководство местной полиции переведено на усиленный режим работы. Город прибирают и чистят к приезду высокого гостя, также подготовка к визиту идет на предприятиях тобольской нефтехимической площадки «СИБУРа». Отметим, что местных журналистов на освещение визита не приглашают.

При этом, официально никто предстоящий визит не подтверждает. Получить комментарии в пресс-службах мэрии Тобольска и «СИБУР Тобольск» не удалось. В оперативный штаб Тюменской области отправлен запрос.

Как писал «Новый День», ранее планировался приезд президента в Тобольск в двадцатых числах сентября, потом – в конце октября. Однако, визит не состоялся.

UPD. – в оперативном штабе Тюменской области заявили, что не располагают информацией о визите президента Владимира Путина.

Тюмень, Николай Юрьев

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