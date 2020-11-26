В Тюменской области – новые смерти от коронавируса

Число умерших от коронавируса в Тюменской области достигло 131 человека. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил оперативный штаб по профилактике COVID-19 в регионе.

Мужчина 52 лет скончался от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и отягощенного анамнеза. женщина, Женщина 64 лет погибла от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусно-бактериальной пневмонии. Мужчина 67 лет скончался от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии. У обоих умерших были хронические заболевания.

За последние сутки в регионе зафиксировано 173 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в Тюменской области заболели 17 611 человек. Среди заболевших коронавирусом за последние сутки шесть детей. На искусственной вентиляции легких остаются 17 пациентов.

За сутки выздоровели 349 человек. Всего с начала пандемии коронавируса от него излечились 12 786 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1849 человек. 1834 человека находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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