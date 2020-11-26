Тюменская облдума испугалась права утверждать правительство региона

Тюменские депутаты отказались даже рассматривать предложение дать областной думе полномочия по утверждению состава правительства региона. С «крамольной» инициативой на заседании в четверг, 26 ноября, выступил лидер фракции ЛДПР Глеб Трубин.

Либерал-демократ предложил «комитету по государственному строительству и местному самоуправлению создать рабочую группу по подготовке проекта закона Тюменской области или разработать законопроект по внесению изменений в Устав (Тюменской области – ред.) в части права тюменской областной думы утверждать состав правительства». Предложение Трубина вызвало негодование целого ряда единороссов. Николай Яшкин напомнил, что правительство Тюменской области имеет полномочия только на юге региона, а депутаты думы избираются и в северных округах. Поэтому Яшкин предложил вообще не голосовать по инициативе Трубина.

Тем не менее, спикер облдумы Сергей Корепанов предложил коллегам проголосовать по предложению Трубина. Однако, против выступили коллеги председателя по «Единой России». Владимир Нефедьев указал, что предложение Трубина не имеет необходимых согласований. Первый заместитель Корепанова, Андрей Артюхов, назвал инициативу Трубина слишком серьезным вопросом, чтобы ставить его на голосование. «Это важнейшие вещи – формирование правительства. Давайте тогда это обсудим, сделаем сейчас перерыв, поговорим с правительством нашим, хотя бы из уважения к ним», – сказал Артюхов.

Против голосования выступили и единороссы Владимир Ульянов и Андрей Моргун. Моргун заявил, что дума должна слушаться Нефедьева, который отвечает за соблюдение депутатами регламента.

«Тогда я, чтобы снять с себя ответственность, поставлю вопрос следующим образом: кто за то, чтобы голосовать за предложение Трубина?» – предложил Корепанов. Артюхов попытался перебить спикера. «Не мешайте председателю!» – возмутился Корепанов.

В итоге, спикер настоял на «коллегиальном решении вопроса», но большинство депутатов ожидаемо отказались даже допустить возможность того, чтобы облдума утверждала состав правительства региона, и отказались от голосования по инициативе Глеба Трубина.

Тюмень, Николай Юрьев

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