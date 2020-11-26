В Тюменской области разрешили митинговать у храмов, больниц, школ и театров

В Тюмени разрешили проводить митинги и демонстрации у школ, больниц и храмов. Соответствующее решение приняла в четверг, 26 ноября, тюменская областная дума.

Дума приняла решение признать утратившей силу часть 2.1 статьи 6 статьи 6 Закона Тюменской области «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Эта часть статьи устанавливала запрет на «проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций» на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям медицинских и образовательных организаций, а также культовым зданиям, созданным для религиозных организаций. Кроме того, нельзя было митинговать , пикетировать и шествовать у зданий культуры и спорта во время, а также в течение двух часов до начала и двух – после окончания мероприятий, проводимых в этих зданиях.

Тюменская областная дума привела региональный закон в соответствие с решениями Конституционного суда, который в ноябре 2019 года и июне 2020 года постановил – ограничения мест мирных собраний устанавливаются федеральным законом. Регионы могут ввести дополнительные ограничения только «на основе учета объективных региональных особенностей и условий», при этом произвольное территориальное ограничение права на мирные собрания Конституционный суд назвал недопустимым. В случае Тюменской области, таких региональных особенностей не было.

Тюмень, Николай Юрьев

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