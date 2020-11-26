Тюменская область сократила расходы на экологию, культуру и борьбу со СПИДом, но увеличила траты на пропаганду

Тюменская область сокращает траты на здравоохранение и экологию в будущем году. Зато на поддержку лояльных СМИ в 2021 году траты увеличатся почти в полтора раза.

Тюменская областная дума приняла бюджет на 2021 и плановый период 2022 – 2023 годов. В последний момент депутаты и правительство региона нашли дополнительные 2,3 млрд рублей доходов и увеличили расходы на 2,8 млрд рублей.

В итоге, доходы бюджета 2021 года составят 147,5 млрд рублей, расходы – 179,5 млрд рублей. Дефицит бюджета, частично компенсировать который правительство планирует за счет банковских займов и выпуска облигаций, составит 32 млрд рублей.

В 2022 году доходы бюджета планируются в размере почти 154 млрд рублей, расходы – почти 175 млрд рублей. Планы на 2023 год – 159 млрд рублей доходов и 177 млрд рублей расходов.

Отметим, что, по сравнению с 2020 годом, расходная часть бюджета региона в 2021 году сократится более, чем на четверть. В 2020 годы регион потратил почти все переходящие остатки, за счет которых «закрывал» дефицит бюджета прошлых лет. Одной из причин этого стала пандемия коронавируса. Именно ею, а также падением цен на углеводороды, в правительстве региона объясняют сокращение параметров бюджета.

Как заявил директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов, бюджет остался социально ориентированным. Согласно документу, доля социальных расходов составит 58%. Образование получит более 28 млрд рублей, в эту сумму заложено строительство 6 детских садов и семи школ. На здравоохранение выделено 27 млрд рублей.

Нацпроекты получат 12% от трат бюджета, дороги и транспортная инфраструктура – 8 млрд рублей. На улучшение жилищных условий граждан запланировано выделить порядка 5 млрд рублей, 3,7 млрд будет потрачено на поддержку АПК. При этом, как сообщила депутат от «Единой России» Инна Лосева, регион прекращает софинансирование федеральных трасс, но продолжит строительство дорог между муниципалитетами.

Проект бюджета не поддержали коммунисты и либерал-демократы, отказавшись за него голосовать. Главу фракции КПРФ Тамару Казанцеву возмутило, что правительство при разработке проекта бюджета проигнорировало предложения КПРФ. «Красные» предлагали сократить траты на губернатора региона и органы власти в целом, но губернатор Александр Моор лишь пообещал во время заседания думы, что пожелания всех фракций, в том числе КПРФ, будут учтены при увеличении доходов бюджета.

Также Казанцеву не устроило, что в грядущем году сокращаются расходы на здравоохранение. Михаил Таранов на это отметил, что в документе пока не предусмотрены деньги из федерального бюджета. В ходе исполнения бюджета, предположил чиновник, статья «здравоохранение» пополнится федеральными деньгами.

Либерал-демократы, в свою очередь, возмутились сокращением трат на экологию на 20%, на культуру на 1 млрд рублей, на охрану памятников (практически до нуля, как заявил глава фракции Глеб Трубин) и на борьбу со СПИДом. При этом расходы на поддержку СМИ в 2021 году составят миллиард рублей против 700 млн в 2020 году. «Мы увеличиваем сферу, которую можно было бы ужать», – отметил Трубин.

Депутаты «Единой России», напротив, новый бюджет похвалили. «Одним из самых эффективных» назвала бюджет Тюменскоцй области Инна Лосева. «С таким бюджетом можно жить», – заявил «автомобильный король» региона Алексей Салмин, призвавший не сокращать поддержку бизнеса, а, напротив увеличивать, даже если индекс промышленного производства снижается.

В итоге, думцы приняли бюджет в итоговом чтении большинством в 39 голосов. Двое проголосовали против, четверо воздержались.

Тюмень, Николай Юрьев

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