Число заболевших коронавирусом в Тюменской области приблизилось к 18 тысячам человек

В Тюменской области за сутки коронавирусом заболели 169 человек. Общее число заболевших с начала пандемии превысило достигло 17 780 человек, сообщил в пятницу, 27 ноября, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

При сохранении такой заболеваемости уже в эти выходные общее число заболевших COVID-19 превысит 18 тысяч человек. С начала пандемии от коронавируса умер 131 человек, за последние сутки сообщений о новых скончавшихся не поступало.

Среди новых заболевших коронавирусом 10 детей. На искусственной вентиляции легких остаются 17 пациентов.

За сутки выздоровели 385 человек. Всего с начала пандемии коронавируса от него излечились 13 171 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1844 человека, 1714 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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