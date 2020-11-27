В Тюменской области начинается тестирование вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от COVID-19 начинаются в Тюмени с понедельника, 30 ноября. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области со ссылкой на Тюменский государственный медицинский университет.

Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским научным центром вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор», уже поступила в лабораторию ТГМУ. В понедельник начнется первый этап, будет проверено состояние здоровья добровольцев и отбор подходящих для исследования вакцины. Возраст участников от 18 лет, среди них учителя, врачи и люди других профессий..

Все добровольцы в обязательном порядке застрахованы и должны соблюдать заранее определенный график посещения исследовательских центров и пройти все запланированные процедуры и исследования.

Тюмень, Николай Юрьев

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