В Тюмени девочка сбежала из дома после двух лет истязаний

В Тюмени предъявлено обвинение мужчине, который два года мучил малолетнюю девочку. После двух лет истязаний девочка сбежала из дома и рассказала все полиции, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 37-летний мужчина у себя дома в Тюмени в период с 2018 по 2020 год систематически истязал свою падчерицу 2008 года рождения. За малейшую провинность и плохое поведение мужчина бил девочку проводами и мылом, завернутым в полотенце, а также лопаткой для обуви, и закручивал ребенку руки за спину.

Не выдержав истязаний, в ноябре 2020 года девочка сбежала из дома. Когда девочку нашли, она рассказала полиции о причинах побега.

Мучителя задержали в ходе совместных мероприятий сотрудников Следственного комитета и полиции и поместили в СИЗО. Следственный комитет намерен выяснить, почему ни мать, ни органы профилактики преступлений против несовершеннолетних ничего не сделали, чтобы защитить ребенка.

Тюмень, Николай Юрьев

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